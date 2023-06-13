رئيس وزراء العراق: ندعم الرؤية المصرية لحل أزمات المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف العراق الداعم لكل الرؤى المصرية لحل الأزمات بالمنطقة.

وأوضح السوداني، في كلمته خلال مؤتمرٍ صحفيّ مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتبنى نهجًا انفتاحيًا اقتصاديًا والفرصة مواتية أمام القطاع الخاص المصري للعمل والشراكة مع القطاع الخاص العراقي.

وأشار إلى أن العراق يشهد اليوم حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستعادة دوره الريادي في المنطقة، مؤكدًا أنه أصبح جزءًا من الحل وليس الأزمة، كما أن هناك رغبة جادة بين مصر والعراق لتطوير العلاقات في كل المجالات.

ومن المقرر توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق عقب جلسة مباحثات مصرية عراقية، عُقِدَت برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين.