كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على آخر وإصابته بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، بقيام "طالب- مقيم بذات دائرة القسم" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرح قطعى بالأذن" بسبب خلاف بينهما حول بيع وشراء خاتم خاص بالمُبلغ، استلمه منه المشكو فى حقه وتهرب من سداد قيمته.

وفحصت الأجهزة الأمنية وتبين صحة الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته اعترف بالتعدى بالضرب على الشاكى، ونفى إحداث إصابته المنوه عنها، وأنه هو من قام بإصابة نفسه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.