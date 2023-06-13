الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على آخر وإصابته بالقاهرة

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، بقيام "طالب- مقيم بذات دائرة القسم" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرح قطعى بالأذن" بسبب خلاف بينهما حول بيع وشراء خاتم خاص بالمُبلغ، استلمه منه المشكو فى حقه وتهرب من سداد قيمته.

وفحصت الأجهزة الأمنية وتبين صحة الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته اعترف بالتعدى بالضرب على الشاكى، ونفى إحداث إصابته المنوه عنها، وأنه هو من قام بإصابة نفسه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف