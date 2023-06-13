الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوكاكو يطير إلى السعودية للتفاوض مع الهلال

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

سافر البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر الإيطالي، للمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة عرض جديد لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى أندية الدوري السعودي لاستقطاب عدد من نجوم الكرة العالمية كجزء من التسويق لملف استضافة السعودية بطولة كأس العالم 2030.

ووفقًا لما ذكره موقع "جول" العالمي، فإن لوكاكو سافر للمملكة العربية السعودية لمناقشة انتقاله لفريق الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الجارية.
وأفاد الموقع بأن المهاجم البلجيكي تلقى عرضًا لمدة عامين يتقاضى بموجبه 25 مليون يورو سنويًا.

وسافر لوكاكو للمملكة العربية السعودية بعد انتهاء مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أن مستقبله لم يعد واضحًا في ظل اقترابه من الرحيل عن فريق تشيلسي، بعد انتهاء إعارته لإنتر، ويستطلع اللاعب الخيارات المتاحة.

وأكد الموقع أن لوكاكو دخل في مفاوضات مع نادي الهلال، ولكن العرض الحالي من النادي السعودي لا يرتقي لتوقعات اللاعب حتى الآن، كما سيتوجب على الهلال التفاوض مع تشيلسي الذي من المتوقع أن يطلب 50 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل لوكاكو.

روميلو لوكاكو لوكاكو إنتر الانتقالات الصيفية الجارية الهلال السعودي

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