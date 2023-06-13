التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

وجّه السفير الكوري بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على جهود دعم العلاقات المشتركة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن الحكومة الكورية حريصة على بذل الجهود لتعزيز التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، اتفاق تمويل تنمويا بقيمة 460 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وفيما يتعلق بالمشروع أوضح السفير الكوري أن المشروع يسهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل وتوفير وسائل نقل متطورة للمواطنين، مؤكدًا الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية وعدد الشباب الكبير ما يمكنها من تحقيق نمو كبير من خلال الشراكات الشاملة.

من جهته، قال المهندس أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، إن المشروع لا يمثل فقط مجرد توريد لمعدات ولكن أيضًا يهدف إلى توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز المكون المحلي بشكل متدرج، وتعزيز جهود التوريد للأسواق في المنطقة العربية وإفريقيا، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وإلى جانب التوقيع، حرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد جلسة مباحثات مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة، ووفد وزارة الاقتصاد والمالية بكوريا الجنوبية والذي ضم يونج هيون كيم، مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، وچونج هيون، نائب مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، إلى جانب مسئولي بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي ومسئولي صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى محفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات المستقبلية.

وتم عقد جلسة المشاورات السنوية رفيعة المستوى مع وزارة المالية والاقتصاد الكورية وصندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري والسفارة الكورية لاستعراض تطورات محفظة التعاون الحالية والبالغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في عدة مجالات، وبحث سبل توفير تمويل ميسر للمشروعات التنموية المستقبلية التي تخدم خطة مصر 2030، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية (وزارة النقل، الإسكان، التنمية المحلية، البترول، المالية، الري، الكهرباء، هيئة قناة السويس، بنك التنمية الزراعية).

كانت "المشاط" قد عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، السيد سو يونج هونج، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة إفريقيا.