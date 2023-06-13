مصر توقع اتفاق مع كوريا الجنوبية بـ460 مليون دولار لتصنيع 40 وحدة قطار للمترو

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة الذي تولى منصبه نهاية الشهر الماضي، اليوم الثلاثاء، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

يأتي ذلك في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة،

وبحسب بيان للتعاون الدولي، رحب الوزيرة خلال فعاليات التوقيع، بسفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة، مشيدة بالجهود المبذولة من الجانبين المصري والكوري خلال العام الماضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية ووحدات الجر الكهربائي في مصر، من خلال التعاون المشترك بين شركة نيرك الوطنية وشركة هيواندي روتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز القدرة على التصدير إلى إفريقيا؛ من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

ولفتت إلى تقدير الحكومة للتعاون الجاري مع كوريا الجنوبية وتطلعها لمزيد من العمل المشترك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة.

وأكدأهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة، تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي، وتعظيم العائد منها.