الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. "القراءة السريعة" ندوة مفتوحة ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "القراءة السريعة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وتركز الندوة على التعريف بالقراءة السريعة وأهميتها، وتوضيح الفرق بين أنواع القراءة، وكيفية تعليم القراء السريعة للأطفال، وفوائد القراءة السريعة في تنشيط وتوازن المخ وتأثيرها على الشخصية والصحة النفسية، هذا بالإضافة إلى توضيح استراتيجيات القراءة السريعة وإمكانية الدراسة باستخدام القراءة السريعة.

تحاضر في الندوة ريم حلمي، وهي مدربة دولية في القراءة السريعة المبنية على تنشيط وتوازن شقي المخ، وقد قدمت العديد من المحاضرات والندوات والورش التعليمية في هذا المجال.
تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، وتطوير مهارات الذاكرة والتركيز والتفكير الإبداعي، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

- بيت السناري

يعتبر بيتِ السناري واحدا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

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