الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مارجريت عازر لـ صالون التنسيقية: زيادة عدد النواب ضرورى.. وأطالب بمناقشة قانون تقسيم الدوائر

مارجريت عازر
مارجريت عازر

هنأت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق عن حزب المحافظين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها، قائلة: "سعيدة بتجربة التنسيقية لأنها تتميز أنها تجمع شباب الأحزاب من كافة الأطياف، وهو ما يثري الحياة السياسية بشكل كبير لأنهم يتناقشون ويتحاورون في ظل وجود كافة الأيديولوجيات حتى يخرجوا بأفضل الحلول، فهو أمر مميز لهم".

وأضافت عازر خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.. وقانون حرية تداول المعلومات»، قائلة: "أنا مع زيادة عدد النواب وهو لا يتعارض مع كفاءة النائب، لأنه حتى يكون هناك مجلس تشريعي قوي لابد أن يضم 3 عناصر نائب تكنوقراط ونائب شعبي ونائب سياسي، وهو ليس موجود في كل الدوائر".

وتابعت: "حال زيادة عدد النواب سيكون هناك تنوع ورؤى جديدة من الأحزاب، لكن مع ذلك كان يجب مناقشة قانون تقسيم الدوائر قبل الحديث عن زيادة عدد النواب، وكذلك قانون الانتخابات، وكنت أتمنى أن يكون هناك أسبقية لقانون تقسيم الدوائر حتى يتم تحديد العدد الذي يمكن زيادته أم لا في عدد النواب".

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوى، المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، وحسن شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

مارجريت عازر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية الإيديولوجيات المحور السياسي الحوار الوطنى

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