تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفل بمرور 5 سنوات على تدشينها

تحتفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمرور العام الخامس على تدشينها، منذ بيانها الأول، والذي كان بوصلة المسار الذي لم تحد عنه التنسيقية يومًا.



وتؤكد التنسيقية أن حالة الحوار هي القيمة العظمى للديمقراطية، وأنه لا يمكن بناء الحياة الديمقراطية التي نحلم بها إلا من خلال كوادر وقوى سياسية تؤمن بالحوار دون غيره وسيلة للبقاء والبناء، فإنها تجدد العهد والوعد بأن تبقى منصة حوارية تقبل الآخر، وتستمع بصدق وتناقش بتجرد كل من يؤمن بالدولة الوطنية المصرية، ويحمل هموم أبنائها.



وأضافت، أن التنسيقية على مدار السنوات الخمس عملت جاهدة أن تجعل الحوار سمة جيل جديد من شباب الأحزاب والسياسيين يؤمنون بأن مصر وأبناءها بتنوعاتهم واختلاف رؤاهم تجمعهم دائمًا المصلحةُ الوطنيةُ المصرية.