"ابدأ" تطلق البرنامج التدريبي للمستوى الإداري بالمصانع بمقر الأكاديمية الوطنية

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وشركة شل مصر، الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التدريبى "Shell NXplorers" المصمم للمستوى الإدارى بالمصانع لعدد 25 متدربا من العاملين بالمصانع التى أنشأتها "ابدأ" لصالح توطين الصناعة من خلال محور المشروعات الكبرى والمصانع، التى قامت "ابدأ" بتوفير الدعم لها من خلال محور دعم الصناعة.



بدأت فعاليات الدورة الأولى للبرنامج الأسبوع الماضى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بهدف اكساب المتدربين الخبرات العملية والمهارات الفنية اللازمة لتطوير أنماط التفكير التى تمكن من حل أى مشكلة معقدة، ليصبح المتدرب جزءا من مجتمع المستقبل المتنامى من القادة وصناع التغيير، ويتبع البرنامج منهجية فعالة، وأدوات عملية متطورة يستطيع المتدرب تطبيقها لمواجهة التحديات المعقدة داخل وخارج مكان العمل، فضلا عن الاستيعاب والفهم العميق للتحديات العالمية الراهنة والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.

يأتى ذلك فى إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير -أحد محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" - والذى يهدف إلى توفير التدريب المهنى والتثقيفى لمختلف مستويات العمالة بقطاع الصناعة، وتم التركيز منذ البداية على مستوى العمالة الفنية لسد احتياجات الصناعة من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة وفقا لاحتياجات أصحاب المصانع، وفى نفس الوقت تم العمل على توفير التدريب للمستوى الإدارى بالمصانع، والذى لا يقل أهمية عن مستوى العمالة الفنية، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبدء في تصميم برامج متطورة للتدريب والتأهيل لتنمية المهارات بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.