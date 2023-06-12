تزامنًا مع اليوم العالمي.. 4 فوائد صحية مدهشة للتبرع بالدم

خصصت منظمة الصحة العالمية يوم 14 يونيو من كل عام، يومًا للتبرع بالدم ، وذلك لرفع مستوي الوعي حول الحاجة إلى الدم الآمن ومشتقاته، والتعبير عن الامتنان للمتبرعين بالدم على هديتهم التطوعية والمنقذة للحياة، حيث يمكن أن يساعد التبرع بالدم على تقليل مستويات الحديد الزائدة في الدم وبالتالي منع ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، قد يوفر الفعل أيضًا فوائد نفسية للمتبرع.

وقبل التبرع بالدم، يحتاج الأشخاص للخضوع لعمليات فحص لضغط الدم، ومستويات الهيموجلوبين، والتقييم الصحي العام.

ويمكن أن يساعد هذا في الكشف المبكر عن بعض الحالات الصحية ، مثل فقر الدم أو الأمراض المعدية ، والتي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

كما يمكن أن يساعد التبرع بالدم على تقليل مستويات الحديد الزائدة في الدم وبالتالي منع ترسب الأصبغة الدموية ، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية لذا من المهم التشجيع على ذلك

ورصد تقرير لموقع “hindustan times” فوائد التبرع بالدم: