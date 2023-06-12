الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزامنًا مع اليوم العالمي.. 4 فوائد صحية مدهشة للتبرع بالدم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

خصصت منظمة الصحة العالمية يوم 14 يونيو من كل عام، يومًا للتبرع بالدم ، وذلك لرفع مستوي الوعي حول الحاجة إلى الدم الآمن ومشتقاته، والتعبير عن الامتنان للمتبرعين بالدم على هديتهم التطوعية والمنقذة للحياة، حيث يمكن أن يساعد التبرع بالدم على تقليل مستويات الحديد الزائدة في الدم وبالتالي منع ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، قد يوفر الفعل أيضًا فوائد نفسية للمتبرع.

وقبل التبرع بالدم، يحتاج الأشخاص للخضوع لعمليات فحص لضغط الدم، ومستويات الهيموجلوبين، والتقييم الصحي العام. 

ويمكن أن يساعد هذا في الكشف المبكر عن بعض الحالات الصحية ، مثل فقر الدم أو الأمراض المعدية ، والتي قد تمر دون أن يلاحظها أحد. 

كما يمكن أن يساعد التبرع بالدم على تقليل مستويات الحديد الزائدة في الدم وبالتالي منع ترسب الأصبغة الدموية ، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية لذا من المهم التشجيع على ذلك

ورصد تقرير لموقع “hindustan times” فوائد التبرع بالدم:

  • يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى خفض مستويات الحديد في الجسم.
  • كما أن التبرع بالدم يمكن أن يحفز إنتاج خلايا دم جديدة ، مما قد يكون له آثار إيجابية على الصحة العامة والرفاهية. بالإضافة إلى ذلك.
  • من خلال إجراء فحوصات الدم المنتظمة قبل كل تبرع سيتمكن الشخص من البقاء على اطلاع دائم بالحالة الصحية لجسمك.
  • يساعد التبرع بالدم المنتظم في الحفاظ على سلسلة إمداد الدم ، وهو أمر بالغ الأهمية لحالات الطوارئ والعمليات الجراحية وعلاج الأمراض المزمنة.
اليوم العالمي للتبرع بالدم الفوائد للتبرع بالدم قبل التبرع بالدم امراض القلب والاوعية الدموية إليك العديد من الفوائد للتبرع بالدم

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