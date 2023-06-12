الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير اقتصادي: الحوار الوطني يولي اهتماما بالغا للملف الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الاستثمار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تنطلق، غدًا الثلاثاء، ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى السابعة مساءً، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتضمن المحور مناقشة جلستين ممتدتين بالتوازي.

وتناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة برئاسة الدكتور أيمن محسب، على مدار جلستين متتاليتين موضوع يحمل عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام».

قالت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، إن من ضمن أولويات الحوار الوطني الاهتمام بالملفات الاقتصادية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت دول عديدة، لافتة إلى حرص الحوار الوطني على مناقشة الملفات الاقتصادية مثل النقد الأجنبي والمعاملات مع صندوق النقد الدولي. 

وأضافت "رمسيس" في تصريحات للدستور، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز خارطة الاستثمار لأن هناك مستهدفات للاستثمار، وجذبه سواء كانت استثمارات أجنبية أو عربية. 

وأشارت إلى ضرورة الهدوء فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية لأن ذلك ينعكس على الملفات السياسية حيث إنهما وجهان لعملة واحدة، لذلك فإن ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر باتت ضرورة ملحة كما أن بحث المشاكل التي يعاني منها المستثمرون باتت هامة أكثر من أي وقت مضى، لذا على الدولة فحص هذه المشكلات وحلها سريعًا كي لا تتفاقم المشاكل.  

كانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، 14 مايو الماضي، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي ووضع حلول للمشكلات التي تواجه الجانب السياسي والاقتصادي.

                   

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