الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات منقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 37 23

بنهــــا 36 24

دمنهور 36 24

وادي النطرون 36 23

كفرالشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 22

العريش 28 21

رفح 29 22

رأس سدر 36 23

نخل 34 17

كاترين 28 15

الطور 37 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 33 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 26

حلايب 33 28

أبورماد 34 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 42 26

بني سويف 43 26

المنيا 44 26

أسيوط 43 27

سوهاج 44 27

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 25

أبوسمبل 42 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 28

المدينة المنورة 40 29

الرياض 44 30

المنامة 41 33

أبوظبي 41 31

الدوحة 44 35

الكويت 47 33

دمشق 30 16

بيروت 26 23

عمان 28 20

القدس 27 19

غزة 28 22

بغداد 42 29

مسقط 37 33

صنعاء 30 17

الخرطوم 40 30

طرابلس 28 23

تونس 31 21

الجزائر 24 19

الرباط 25 16

نواكشوط 38 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 15

إسطنبول 24 17

إسلام آباد 38 25

نيودلهي 42 31

جاكرتا 34 25

بكين 33 20

كوالالمبور 34 25

طوكيو 26 20

أثينا 28 19

روما 27 17

باريس 30 15

مدريد 24 14

برلين 23 12

لندن 25 14

مونتريال 24 16

موسكو 22 11

نيويورك 23 16

واشنطن 25 16

أديس أبابا 23 13