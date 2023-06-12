الدائرة الثامنة إرهاب تستمع لشهادة ضابط الأمن الوطنى فى قضية تنظيم القاعدة.. الأحد

تستكمل الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وحضور زياد نافع، وكيل نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر أشرف حسن نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من "٦" متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا "بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ" والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية وعلى رأسها الإعلامي أحمد موسى.

وكانت المحكمة قد أجلت كطلب الدفاع للاطلاع على التحقيقات قبل سماع شهادة شاهد الإثبات ضابط الأمن الوطني مجري التحريات، وكان المتهمون قد أقروا بالتحقيقات باعتناقهم فكر الحاكمية وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم، واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية.

وقام المتهمون من الأول إلى الثالث ببيع منزل موروث لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عمليتهم الإرهابية، وتم اكتشاف الواقعة بورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط "٥" منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة"، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراءه السلاح الناري والذخيرة بغية استخدامهما في أعمال إرهابية، من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى، وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس ماجد محمد بسيوني محمد حسيب وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار، وحددت الجلسة المقبلة لسماع شهادة مجري التحريات وحددت الجلسة المنوة عنها بعالية لتنفيذ القرارات ونظر الدعوى.