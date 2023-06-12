الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالبات مدرسة أحمد عرابي بالشهادة الثانوية لـ"الدستور": "يا ريت كل اللي جاي يبقي كده"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أشادت طالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، التابعة لحي الجيزة، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، إذ قالت صباح أحمد، الطالبة بالصف الثالث الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات في شارع السنترال، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن أسئلة الامتحانات كانت مباشرة جدًا وواضحة، ولذلك لم يواجه الطلاب أي صعوبة.

وأوضحت منى محمود، الطالبة بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمة في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" أن الامتحان كان وقته كافي، والأسئلة كانت مباشرة جدًا، والتقطت منها مروة عبدالله، أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": "ياريت كل الامتحانات اللي جاية تبقي كده".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

 

احمد عرابى إدارة العمرانية امتحانات الثانوية العامة 2023 إمتحان التربية الدينية والتربية امتحانات الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة مادة علم النفس والاجتماع مادتى التربية الدينية والتربية للمواد الغير مضافة

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