سيارة تكريم الموتى بدلًا من الإسعاف أمام مقر امتحانات ثانوية بحلوان

رصدت عدسة الدستور، صورًا تُظهر تواجد سيارة لتكريم الموتى أمام مدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات، والتي تشهد انعقاد لجنة امتحانات الثانوية العامة.

وجاء تواجد سيارة تكريم الموتى في وقت لم تظهر فيه سيارات إسعاف في محيط المدرسة، فيما يشير إلى استخدامها كطوارئ لنقل أي حالات تستدعي الذهاب إلى المستشفى من بين الطالبات الممتحنات.

وتجري امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول بأداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

تبدأ اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم الإثنين الموافق الإثنين 12 يونيو، وغدًا الثلاثاء الموافق 13 يونيو يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتي الإقتصاد والإحصاء.

على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.