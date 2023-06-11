أحمد شيبة ينضم لتريندات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية "ياللي عشانكم"

انضم المطرب الشعبي أحمد شيبة لتريندات يوتيوب بأحدث أعماله الغنيائة التي تحمل عنوان “ياللي عشانكم”، والتي تخطت نسب مشاهداتها النصف مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها، محتلة المركز الخامس بقائمة الأكثر مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

ياللي عشانكم كنت بحارب

وأنتوا عملتوا معايا الواجب

أنا والله ما زعلان منكم

عادي ما هو أصل الدنيا تجارب

علطول من غير سلام

أنا جاي اسمعكم كلام

وعايز فيكوا حد تمام

يسكتني ويقولي خلاص

أصل الكلام على وجع

وعارف أن مفيكوش جدع

ومش سالكين وفيكوا البدع

وكنت فاكركوا أنا ولاد ناس

ياللي الكلام عنكم

تعالوا عشان هسمعلكم

وهحكي كتير وافتحلكم

وهتكلم وأقول مواضيع

مبتعرفوش إخلاص

طلعتوا نزلتوا برده رخاص

ياريت ولا كلمة تاني خلاص

عشان خلاص أنا اللي هبيع

أنا قلبي شال منكم

واخد مقلب فيكم كلكم

ومتحاولوش أنا كرهتكم

بجد ومنكم مليت

حكايتكوا أنا كرهتها

قفلت أنا منكوا ومنها

يا أرخص ناس أنا عرفتها

وأرخص منك ما لقيت

وعزة جلالة الله

هكون ضد اللي كنت معاه

مدام الكل رامي بلاه

وماشية ودايرة قلة أصل

أنا جاي وهوريكم

ويمكن من جديد أربيكم

هعذبكم وهلعب بيكم

وهعمل كل فصل وفصل

أنا جرجي مش هنساه

هخونكم من الألف للياء

استنوا وصبركم بالله

واحد واحد وبالترتيب

هتشوفوا ده بعينكم

أنا لما أبيع أرتاح منكم

وحالف إني أحزنكم

وأسيبكم تحاسبوا على المشاريب

لا مؤاخذة في اللي هقوله

هسيب جرحي اللي يلعب دوره

ومهما تلفوا ولا تدوروا

بجد خلاص ومتحاولوش

ده أنا كل يوم هأزيكم

وكل شوية هاجي عليكم

يارب في يوم يحوق فيكم

عارفكوا جماد ما بتحسوش

بتحوروا وتكدبوا

كلامكم كله بستعجبه

معانا بتاكلوا وبتشربوا

ومن جواكوا مش صافين

ده أنا ياما خدت ايديكم

وكنت بشدكم واعليكم

متنسوش إني خيري عليكم

ومهما عملتوا مش خالصين

وعزة جلالة الله

هكون ضد اللي كنت معاه

مدام الكل رامي بلاه

وماشية ودايرة قلة أصل

أنا جاي وهوريكم

ويمكن من جديد أربيكم

هعذبكم وهلعب بيكم

وهعمل كل فصل وفصل

جدير بالذكر أن احتفل شيبة بزفاف نجله الأصغر محمود بإحدى قاعات الإسكندرية، وسط أهله ومحبيه ممن حرصوا على حضور حفل زفافه مثلما يظهر خلال الصور التى تعكس حالة الفرحة خلال حفل الزفاف.