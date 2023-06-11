الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد "مصطفى عبد الرازق" معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، وذلك بمسقط رأسه بمدينة طما، والذي استشهد الخميس الماضي أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون، بحضور اللواء نور عبدالرازق عضو مجلس النواب السابق.

وتوجه محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين من رجال القوات المسلحة، والشرطة ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين.

أبناء ارواحهم استعرض اسيوط استشهد أسرة الشهيد الاجتماعي التضامن الاجتماعي

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