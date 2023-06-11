مسئول سابق بالبنتاجون: صعود الصين اقتصاديًا سهلته الولايات المتحدة والدول الأوروبية

قال ديفيد دي روش، مسئول سابق في البنتاجون، إنه عودة العلاقات الصينية الأمريكية أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصين، أعيدت جدولتها والإلغاء كان من الجانب الأمريكي لان الصين أطلقت منضاد للتجسس على أمريكا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تايوان لا تطلق صواريخ باتجاه الصين أو طائرات، ولكن الصين تفعل ذلك، مشيرًا إلى أن منطقة بحر الصين الجنوبي أكدت أنه صيني، وضمتها وأعلنت انه لا يمكن أن تدخل السفن فيه وقبل 20 عامًا كانت منطقة دولية.

الصين تروج على منابرها الإعلامية أن هناك حربًا باردة

وتابع، أن الصين تروج على منابرها الإعلامية أن هناك حربًا باردة ولكن في الحقيقة أمريكا والصين يبقيان شريكين تجاريين، مؤكدًا أن صعود الصين اقتصاديًا سهلته الولايات المتحدة والدول الأوروبية.