محمد إبراهيم: كتابي الجديد يؤرخ للعاصمة الإدارية منذ كانت فكرة

يصدر قريبًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب " عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" للكاتب الصحفي الزميل محمد إبراهيم.

وقال إبراهيم عن الكتاب: "عاصمة الخلود" يوثق تجربة مصر فى إنشاء عاصمة إدارية منذ بدأ الحديث عن ضرورة الأمر نهاية سبعينيات القرن الماضي مرورا بكواليس كثيرة جدا حتى بدأ التنفيذ وانتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، كما يجيب الكتاب عن تساؤلات عديدة مطروحة فى الشارع المصري بشأن المشروع مثل هل كنا نحتاج عاصمة إدارية فى الوقت الحالي؟.. كيف تم تمويل المشروع الضخم وكيف اتخذت الارادة السياسية ل ٣٠ يونيو القرار واسألة كثيرة يضم الكتاب إجابتها.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور":" يبحث في شأن العاصمة الإدارية منذ كانت فكرة قديمة جدا ونالت حظا كبيرا من كتابات المؤرخين والجغرافيين ومنهم جمال حمدان وغيره.

في كتابي الجديد قدمت رؤية لمؤرخين والتحديات الكثيرة التي واجهت المسئولين حتى تحول الأمر إلى واقع ملموس ينم عن عظمة الجهود المبذولة، كما يؤرخ الكتاب لنشاة العاصمة الإدارية والأدوار التي كانت منوطة بها قواتنا المسلحة وغيرها من الامور التي جعلت الحلم يتحقق.

وتابع: “كان هناك الكثير من العقبات التي تهدد التفكير في العاصمة الإدارية خاصة وأنها جاءت في وقت حرج للغاية بعد أن خرجت مصر من رحم ثورتين استنزفا مقدراتها”.

وواصل: “كنت من أوائل الصحفيين الذين طرقت اقدامهم أرض العاصمة الإدارية للوقوف على هذا الإنجاز العظيم والذي لا ابالغ حين اقول أنه واحد من أهم المشروعات في تاريخ مصر”.

واختتم: كتابي الجديد تناول كل هذه الأمور وهو نواة لكتب من بعده تؤرخ لعدد من المشروعات في مصر الحديثة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن محمد إبراهيم كاتب صحفي مصري عمل في عدد من الصحف المصرية منها البوابة والدستور ويقوم بتغطية جولات مجلس الوزراء، ويعتبر كتاب "عاصمة الخلود" هو أول كتبه.