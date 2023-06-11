الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام لـ 731 مواطنا

مبادرة الرئيس
مبادرة الرئيس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية لـ 731 مواطنا، بالإضافة إدخال بيانات 5307 مواطنين في الاستبيان الإلكتروني التابع للمبادرة لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية.

جاء ذلك في أول أيام عمل المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت، اليوم الأحد، في محافظات "إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء"، وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوحدات الصحية أجرت 47 مسحة للكشف المبكر عن حالات عنق الرحم، كما تم تقديم خدمات فحص أورام البروستاتا لـ 146 مواطنا، والكشف عن أورام القولون لعدد 391 مواطنا، إلى جانب الكشف عن أورام الرئة لدى 147 مواطنا.

وأضاف "عبدالغفار" أن خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين تلقت 36 اتصالًا لمساعدة المرضى وتحويلهم لعيادات الإقلاع، موضحا أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي على المريض والدولة في حالات تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.  

وأوضح أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابع "عبدالغفار" أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن خدمات المبادرة تشمل إحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، وذلك سعيًا نحو مجتمع خالٍ من الأورام السرطانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع  الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن"، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال  الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ "100 مليون صحة" على الرقم 15335.

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