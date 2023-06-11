الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مع قرب اختبارات الموسم الثانى من "كابيتانو مصر".. جابر القرموطى يحذر

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، عن قرب الإعلان عن موعد اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف مواهب كرة القدم، وذلك بعد نجاح الموسم الأول.

وحذر "القرموطي" خلال حلقة برنامج "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية cbc، من دفع أي مبالغ مالية لأي وسيط من أجل المساعدة في إدخال أي موهبة بالبرنامج، مؤكدًا أنه لا يوجد مثل ذلك، والمواهب يتم اختيارها من خلال خبراء ومختصين بالبرنامج.

اختيار أبرز لاعبي "كابيتانو مصر" للسفر إلى إسبانيا

من ناحية أخرى، حرصت وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام ورعاية الموهوبين، وتوفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم، ويستعد مجموعة من كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا للحضور إلى القاهرة مطلع شهر أغسطس المقبل، بجانب عدد من مدربي ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتس وسالتا فيجو وبلد الوليد، لمتابعة لاعبي ونجوم الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر" على أرض الواقع، واختيار أبرزهم للسفر إلى أسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.

كابيتانو مصر جابر القرموطي الموسم الثاني اسبانيا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزارة الشباب والرياضة

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