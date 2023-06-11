تقارير: موقف معقد لريال مدريد فى دور المجموعات من الموسم الجديد لدورى الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن فريق ريال مدريد الإسباني سيكون في موقف معقد عند مشاركته في دور المجموعات من النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا (2023- 2024).

وضمن ريال مدريد مقعده في الموسم الجديد لدوري الأبطال، بعد أن حل ثانيًا في جدول الموسم المنتهي للدوري الإسباني، خلف برشلونة «المتصدر».

وضمن 26 فريقًا حتى الآن تواجدهم في دور المجموعات للنسخة المقبلة للبطولة، في انتظار حسم بقية المقاعد من خلال مشوار الأدوار التمهيدية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ريال مدريد سيكون في المستوى الثاني بقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال إلى جانب كل من مانشستر يونايتد، وإنتر، وبروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، ولايبزيج، وبورتو، وأرسنال.

وأوضحت الصحيفة أن المستوى الأول في دور المجموعات يضم كلًا من مانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة، وبنفيكا، ونابولي، وإشبيلية، وفينورد.

ولم يتم حسم بقية المقاعد، إلا أن أندية شاختار، وريد بل سالزبورج، وميلان، ولاتسيو، وريد ستار بلجراد، ضمنت التواجد في المستوى الثالث، بينما سيكون موقف أندية ريال سوسيداد وسيلتك، ونيوكاسل يونايتد، ويونيون برلين ولانس معلقًا.

وأضافت الصحيفة أنه في تلك الحالة، سيواجه ريال مدريد منافسين أقوياء في مرحلة المجموعات، التي ستبدأ في الفترة ما بين 19 سبتمبر إلى 13 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات للموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل.