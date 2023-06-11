الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبدالصادق الشوربجى: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى قطاع الكهرباء منذ تولى الرئيس السيسى

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بالطفرة غير المسبوقة التي شهدتها مصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام المسئولية، وبجهود وزارة الكهرباء الكبيرة في هذا المجال.


جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وقيادات الوزارة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية.


وقال الشوربجي إن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوم عليها جميع المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، وكذلك تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلاً عن ارتباطه بشكل مباشر ومعايشة يومية مع المواطنين.


وأشار إلى أن الكهرباء قطاع عانى منه المصريون لسنوات مضت؛ أزمات ذهبت إلى غير رجعة، جميعا نتذكر الوضع قبل نحو تسعة أعوام، فانقطاعات التيار كانت ظاهرة في البيوت والمصانع وغيرها من المنشآت، اليوم حققت مصر نقلة نوعية في هذا الملف باستثمارت ضخمة ومن العجز إلى فائض للتصدير، فضلًا عن كثير من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والنقل والتوزيع وغيرها، والتي تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.


وقال إنه مع كم التحديات التي تواجه القطاع وخاصة مع زيادة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يروجها البعض ويستغلها ويكثفها أهل الشر، فإن الهيئة على استعداد دائم لتعزيز ودعم التعاون مع الوزارة في إطار الدور الوطني الكبير للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق ومواجهة الأكاذيب ومساندة خطط الدولة للتنمية الشاملة.

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