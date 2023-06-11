وزير الشباب والرياضة يجتمع بلجنة الاستثمار لمتابعة المشروعات الاستثمارية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة وذلك لمتابعة المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، بالاضافة إلى المشروعات الجديدة المقترح البدء بها.

استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة التي تدرسها وزارة الشباب والرياضة للبدء فيها في مختلف محافظات الجمهورية، الامر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وايضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكد أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار الرياضي، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشات بشكل اقتصادي في اطار اجتماعي، بالاضافة الي ادارة الاصول وتعظيم موارد الوزارة عن طريق مشروعات الطرح الاستثماري.

ولفت "صبحي" ان الهدف من انشاء لجنة للاستثمار بالوازرة هو تسهيل عملية الربط في المشروعات الاستثمارية في المجالات الشبابية والرياضية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة، وايضا تذليل كل العقبات التي قد تعوق المشروعات الاستثمارية والعمل علي تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية داخل الوزارة فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص.



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