"مجتمع المعرفة في الفضاء العربي والعالمي" في مكتبة الإسكندرية الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية الحوار الرابع من حوارات الإسكندرية تحت عنوان: "مجتمع المعرفة في الفضاء العربي والعالمي.. مكوناته وآفاقه المستقبلية"، وذلك يوم الثلاثاء 13 يونيو في تمام الثانية عشرة ظهرا، بقاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية.

يدير الحوار الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث فيه الدكتور مسعود ضاهر الباحث الاجتماعي اللبناني.

جدير بالذكر أن الدكتور مسعود ضاهر من مواليد الشيخ طابا عكار، لبنان، وقد حاز على إجازة في التاريخ 1968 ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ 1970 من الجامعة اللبنانية، كما حصل على دكتوراه دولة في التاريخ الاجتماعي من جامعة السوربون. يمارس التدريس في الجامعة اللبنانية منذ العام 1973. وفي عام 1996 عُيِّن عضوًا في المجلس العلمي الاستشاري للجامعة اللبنانية عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دعي أستاذًا زائرًا إلى عدد من الجامعات المرموقة، وشارك في أكثر من ثلاثمائة مؤتمر عربي ودولي.

ونال "ضاهر" جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان في الأردن عام 1983، كما نال جائزة أفضل كتاب عربي في مجال الإنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن العام 2000. انتخب عضوًا في المكتب التنفيذي للجمعية العربية لعلم الاجتماع ما بين 1988 و2001. وشغل مركز الأمين العام المساعد لشؤون البحث العلمي في اتحاد المؤرخين العرب. انتدب خبيرًا في الأمم المتحدة لشؤون التنمية عام 2004 و2008. ونال وسام المؤرخ العربي عام 1993، ثم وسام التاريخ العربي عام 1996 من اتحاد المؤرخين العرب.

كما منحه امبراطور اليابان الوسام الذهبي لنشر الثقافة اليابانية من مرتبة "الشمس المشرقة" في 2010. تم اختياره واحدًا من خمسة عشر مؤرخ عالمي هم أعضاء شرف في الجمعية الأوروبية لكتابة التاريخ عام 2011. نال لقب سفير الصداقة بين الصين ولبنان من مقاطعة شانغدونغ، تم اختياره عضوًا في اللجنة العلمية ولجان التحكيم لجائزة الشيخ زايد للكتاب في الفترة ما بين 2011 -2015، وله كثير من المؤلفات التي تحتل مكانة بارزة في الحقل المعرفي الاجتماعي.