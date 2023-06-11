الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جثمان "فراشة الأوبرا" ماجدة صالح عقب صلاة الظهر ودفنها بمدينة السادس من أكتوبر

ماجدة صالح
ماجدة صالح

تشيع جنازة الدكتورة ماجدة صالح "فراشة الأوبرا" أول راقصة باليه مصرية وعربية، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد جاردينيا، وتشييعها إلى مثواها الأخير بمدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعتبر ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، عام 1958، وحصلت على منحة دراسية بأكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، مع 4 من الراقصات، وبعدها قدمن أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان «نافورة بختشي سراي» للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، عام 1966 أمام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

رقصت ماجدة صالح على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

وقبل أيام، كرمت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ماجدة صالح تقديرًا لانجازاتها في فن الباليه.

 

 

المعهد العالى للباليه تشييع جثمان راقصة باليه فن البالية جنازة ماجدة صالح

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