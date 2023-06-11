برلمانى يقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن معاناة أهالى كوم الملح بالإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فى شأن المعاناة اليومية والحياة غير الإنسانية التى يعاني منها أهالى منطقة كوم الملح بدائرة مينا البصل غرب الإسكندرية فى ظل وجود تصدعات وشروخ فى معظم الأبنية الموجودة فى هذه المنطقة.

وذكر النائب فى طلب الإحاطة أن المنطقة يقطن بها حوالى 2000 أسرة تعانى يوميا من انعدام الخدمات، كما سيطرت حالات الخوف المستمر لدى الأهالي من انهيار الأبنية الآيلة للسقوط بالفعل والمجاورة لها ووجود منازل أرضية يعانى سكانها من مياه الصرف وعدم وجود أسقف لحمايتها من الأمطار وطرق غير ممهدة داخل هذه المنطقة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد النائب أن هذا الأمر فرض حياة مأساوية على سكان هذه المنطقة فى مشهد لا يليق بالحياة الكريمة للمواطنين، الأمر الذى يستوجب ضرورة الإسراع فى توفير مساكن بديلة لأهالي هذه المنطقة والإسراع فى عمليات حصرهم ونقلهم إلى مساكن بشاير الخير، أحد أهم إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.