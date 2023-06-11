محافظ القليوبية يسلم جوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام١٤٤٤ هـ ٢٠٢٣م داخل قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة ونظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث أظهرت نتيجة القرعة اختيار عدد ٢٢٨ حاجا على مستوى محافظة القليوبية مقسمين بين المستوي الأول والمستوى الثالث على النحو التالي :

90 حاجا مستوى أول (عدد ٢ مجموعة ) بواقع ٤٥ حاجا لكل مجموعة .

138 حاجا مستوى ثالث (عدد ٣مجموعة ) بواقع ٤٦ حاجا لكل مجموعة.

كما تم اختيار ٥ مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج، مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتجدر الإشارة إلى أن أول فوج من الحجاج سوف يغادر القاهرة يوم الخميس المقبل لأداء مناسك الحج.

يذكر أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية سلم ملابس الإحرام للحجاج خلال الأسبوع الماضي وقد قدم الهجان بتهنئة للحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الدينى لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم.

جاء ذلك بحضور كل من خالد عبد العليم وكيل وزاره التضامن بالقليوبية والشيخ عبد الجواد الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الأزهرية وعدد من قيادات المحافظة.