الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوات توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر بالمستشفيات"، وذلك بمستشفى الراعي الصالح بشبرا، وندوة أخرى نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السيدة زينب حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها بشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهميتها فى الحفاظ على الأفراد والممتلكات وأهمية ذلك فى زيادة الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة تنظيم ندوة توعية حول اشتراطات السلامة بمستشفى الراعى الصالح، تضمنت عدة محاضرات عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى قطاع المستشفيات، وأنواع المخاطر التي يتعرض لها العمال فى المستشفيات من مخاطر كيميائية وفيزيائية وميكانيكية وسلبية، وقد تم توعية العاملين الحاضرين الندوة بمدى أهمية الالتزام بارتداء مهمات الوقاية للحفاظ علي سلامتهم فى مكان العمل ، كما تضمنت محاضرة حول مخاطر أوعية الضغط وكيفية الصيانة لها وإدارة مخاطرها بالمستشفى،ومحاضرة عن الحفاظ على البيئة الآمنة والتعاون بين أقسام المنشأة المختلفة.

وجرى توجيه الشكر لجميع القائمين على الندوة من إدارة المستشفى والعاملين بحضور كل من الدكتور ايمن عياد مدير المستشفى ، والعميد عادل العشيري مدير عام  شئون المناطق.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة القاهرة السلامة والصحة المهنية ندوة تثقيفية وزير العمل حسن شحاتة

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