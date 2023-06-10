السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين في حادث مروري بالطريق الصحراوي في البحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق “القاهرة_ إسكندرية الصحراوي” بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من أحمد عبدالنبي مهدى، 19 سنة، صلاح صبحى سالم، 30 سنة، أحمد عبدالعزيز السقا، 40 سنة، أحمد على أحمد على، 30 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومقيمون مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

 

جرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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