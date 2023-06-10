السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" ترصد إنجازات قطاع الصحة في مجابهة كورونا.. تطعيم أكثر من 31 مليون مواطن

صورة لوزير الصحة
صورة لوزير الصحة

رصدت «الدستور» ما قامت به القيادة السياسية ممثلة في وزارة الصحة والسكان في مجابهة فيروس كورونا حيث شكلت  الجائحة تحديا كبيرا للقطاعات الصحية في شتى أنحاء العالم، ولكن حرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان على تقديم كافة الجهود الممكنة من أجل التصدي لتلك الأزمة.

تبنت الحكومة المصرية خطة استباقية من خلال التوسع في الحملات التوعوية، فضًلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج التي تم وضعها من  قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وأثبتت فاعليتها في علاج المرضى وارتفاع معدل الشفاء بين الحالات المصابة بالفيروس، علاوة على إجراء اختبارات العائدين من الدول المصابة بالخارج.

وفيما يتعلق بمرحلة ظهور إصابات فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الوقائية منها، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وتعليق حركة الطيران، وغلق أماكن التجمعات العامة، وفرض الحظر الجزئي.

كما عززت الحكومة خطتها بإعلان وزارة الصحة عن تخصيص نحو 12 مستشفى للعزل، وتجهيز 27 مستشفى جامعيا للعزل، فضلا عن تخصيص مستشفيات الحميات والصدر لفحص الحالات المشتبه فيها، وتجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية بسعة إجمالية بلغت نحو 19.8 ألف سرير.

خطة تلقيح المواطنين

وعلى صعيد الجهود في الحصول على اللقاحات التي تم اكتشافها، فوفقا لتوجيهات القيادة السياسية اعتمدت خطة تلقيح المواطنين على لقاحيين أساسيين وهما لقاح سينوفارم الصيني الذي تعتمد تقنيته على فيروس غير نشط يثير استجابة مناعية لدى متلقيه وتمكنه من مقاومة الفيروس وتم تجربة هذا اللقاح سريريا في مصر بمشاركة 3000 متطوع، ضمن تجربة عالمية أطلق عليها "من أجل الإنسانية"، إذ أصدرت هيئة الدواء المصرية الحكومة الترخيص الرسمي للقاح سينوفارم في  3 يناير 2021.

أما اللقاح الثاني، فهو لقاح أكسفورد -أسترازينيكا الذي تعتمد تقنيته على النواقل الفيروسية، والتي يتم فيها استخدام نسخة معدلة وراثيا من الفيروس المسبب لنزلات البرد العادية ( الفيروسات الغدية ) لنقل بروتين الأشواك أو ما يطلق عليه اسم سبيك من فيروس كورونا إلى داخل الخلايا بما يساعد على تحفيز الخلايا المناعية وإنتاج أجسام مضادة تلتصق فورا بفيروس كورونا عند دخوله إلى جسم الإنسان.

يذكر أن كشفت وزارة الصحة والسكان في مارس 2022 أن إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا وتطعيمهم بالكامل بلغ 31 مليون و 551 الف و 587 مواطن فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و707 ألف و483 مواطنا، وحصل على الجرعة الأولى من اللقاح 43 مليون.

وزارة الصحة والسكان مجابهة كورونا 9 سنوات من الإنجازات فيروس كورونا لقاحات كورونا

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