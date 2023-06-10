الحجر الصحي بمطار القاهرة: إتمام كافة الإجراءات الصحية لجميع الحجاج المسافرين

قالت الدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إن الإدارة حرصت على التأكد من إتمام كافة الإجراءات الصحية لجميع الحجاج المسافرين بسلام، وجهز الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حقيبة يد موضوع بداخلها كتيب صغير يحتوي على كافة الإرشادات الصحية التي يجب أن يتبعها كل حاج وأيضًا مزودًا بأرقام البعثة للتعامل في حالات الطوارئ التي تستدعي تدخلًا، بالإضافة إلى ذلك يتم تسليم كل حاج ضمن الحقيبة عددًا من الكمامات للوقائية وارتدائها في حالات الزحام وأيضا جهاز اختبار فيروس كورونا Covid_19، ليحتفظ به كل حاج بين أغراضه، في حال ظهور أي أعراض قد تظهر عليه خلال رحلة الحج يمكنه استخدامه بمساعدة الطواقم الطبية المسؤولة عن أفراد البعثة، حسبما صرحت الدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وقالت "الإمام"، في تصريحاتها على هامش توديع الحجاج اليوم بالصالة الموسمية إن دور الحجر الصحي في مرحلة السفر هو مجرد دور وقائي توعوي لإرشاد الحجاج المسافرين بسلام إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن التعامل الحقيقي للحجر الصحي مع الركاب يكون في مرحلة العودة حيث تمت إجراءات الفحوصات لجميع ركاب رحلات الجح العائدين من الأراضي المقدسة، ومتابعة حالاتهم الصحية لفترة بعد العودة.

وأكدت مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن وزارة الصحة وفرت كافة الأدوات الوقائية المستخدمة لموسم الحج لهذا العام، سواء كتيبات أو كمامات أو اختبار كورونا الذي تم وضعه داخل حقيبة كل حاج.

وتواجد على رأس الفرق الصحية المتابعة لسفر الحجاج الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، والدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حيث حرص على التأكد من إتمام كافة الإجراءات الصحية لجميع الحجاج المسافرين بسلام.

ودع مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة، وسط احتفالية خاصة حضرها وزيرا الطيران المدني والتضامن وقيادات مطار القاهرة ومصر للطيران.

وشهد إجراءات السفر لحجاج بيت الله الحرام، المغادرين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، تسهيلات خاصة من كافة أجهزة المطار وأيضا فرق الحجر الصحي التي تواجدت بشكل ملحوظ داخل صالة السفر على أتم استعداد للتعامل مع حالات عرضية بين الحجاج المسافرين وأيضا لتوعيتهم بالإجراءات الصحية اللازمة.