السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من أحمد حجازى بعد إصابته بالرباط الصليبى

حجازي
حجازي

علق أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي اتحاد جدة السعودي، لأول مرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال حجازي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله، كل شيء سار على ما يرام، سأعود أقوى إن شاء الله، أراكم قريبًا، وشكرًا لكم على هذا الدعم الهائل".

 

وكان اتحاد جدة السعودي أعلن  الجمعة، عن أن حجازي خضع لجراحة ناجحة لمعالجة الرباط الصليبي في ركبته اليسرى تحت إشراف الدكتور الإنجليزي أندي ويلياميز في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح النادي، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي تأهيلي حتى موعد عودته للتدريبات الجماعية في إشارة لوضع حد للتكهنات التي راجت لتخلي النادي عنه في المرحلة المقبلة.

كان حجازي أصيب في لقاء فريقه أمام الفيحاء في ختام جولات الدوري السعودي للمحترفين والتي توج من خلالها ناديه باللقب.

وكان اللاعب قد خضع للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأصبح حجازي أول قائد مصري لفريق سعودي يتوج ببطولة الدوري السعودي في إنجاز غير مسبوق.

اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي حجازي احمد حجازى الرباط الصليبي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

فيفيان سمير: الحروب حاضرة على مدار التاريخ الإنساني.. والثورات لها أثر سلبي على الإبداع

محافظة القاهرة تنشر إنفوجراف يوضح عمليات الإنجاز التي تشهدها

خبير عسكرى: هروب أفراد الدعم السريع فى بداية الهدنة.. والجيش جاهز للرد على الخروقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين