أول تعليق من أحمد حجازى بعد إصابته بالرباط الصليبى

علق أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي اتحاد جدة السعودي، لأول مرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال حجازي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله، كل شيء سار على ما يرام، سأعود أقوى إن شاء الله، أراكم قريبًا، وشكرًا لكم على هذا الدعم الهائل".

وكان اتحاد جدة السعودي أعلن الجمعة، عن أن حجازي خضع لجراحة ناجحة لمعالجة الرباط الصليبي في ركبته اليسرى تحت إشراف الدكتور الإنجليزي أندي ويلياميز في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح النادي، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي تأهيلي حتى موعد عودته للتدريبات الجماعية في إشارة لوضع حد للتكهنات التي راجت لتخلي النادي عنه في المرحلة المقبلة.

كان حجازي أصيب في لقاء فريقه أمام الفيحاء في ختام جولات الدوري السعودي للمحترفين والتي توج من خلالها ناديه باللقب.

وكان اللاعب قد خضع للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأصبح حجازي أول قائد مصري لفريق سعودي يتوج ببطولة الدوري السعودي في إنجاز غير مسبوق.