استرداد 285 فدانًا من أملاك الدولة بمطاي في المنيا

ضمن أعمال الموجة الـ 21..

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالتنسيق بين أجهزة الدولة.

من جهته، قال هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد 285 فدانًا أملاك الدولة وتسليمها لجهة الولاية، وإزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1360 متر مربع، و4 حالات تعدٍ بقرية الشيخ حسن وبالظهير الصحراوي لقرية حلوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

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