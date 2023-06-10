السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر إرجاء جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لموعد آخر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق ١١ يونيو لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها.

 وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني استمرار جلسات يوم الأحد 11 يونيو 2023 لتكون جلسة نقاشية ممتدة حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلسة نقاشية ممتدة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

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