محافظة القاهرة تنشر إنفوجراف يوضح عمليات الإنجاز التي تشهدها

عدد من المشروعات التنموية قامت بها محافظة القاهرة حسب التكليفات الموجة لها من القيادة السياسية بسرعة إنجازها.

ونشرت محافظة القاهرة عبر صفحتها على “فيسبوك” إنفوجرافًا لعمليات التطوير في محافظة القاهرة يستعرضها "الدستور" في تقريره.

مخطط تطوير عدة مناطق غير مخططة بقلب العاصمة

وتأتي المناطق غير المخططة بمنطقة كورنيش النيل بحي الساحل على مساحة 154.5 فدان، ومنطقة كوبري الليمون، ومنطقة ميدان رمسيس، ومنطقة السبتية على مساحة 14.62 فدان، كورنيش النيل بالمعادي، حي دار السلام، ومنطقة أثر النبي بمساحة 1642 فدان، ضمن خطة الدولة للقضاء على أي مظاهر عشوائية واستعادة المظهر التاريخي والعمراني للعاصمة.

المشروعات الخضراء لتحقيق نظام بيئي مستدام

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أرض محافظة القاهرة وجاءت في إطار المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

منافذ السلع للتخفيف عن المواطنين

واكبت محافظة القاهرة التطوير العمراني، التخفيف عن كاهل المواطنين في القاهرة، من خلال التوسع في إقامة منافذ السلع لمواجهة جشع التجار حسب توجيهات رئيس الجمهورية، إذ وتم افتتاح أكثر من 2100 منفذ بيع ثابت ومتحرك، علاوة على افتتاح أكثر من 100 منفذ بيع آخر.

60 ألف متطوع ضمن مبادرة “كتف في كتف”

وجاءت مبادرة “كتف في كتف” ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وتعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بمشاركة 34 كياناً تنموياً، يضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر.

الموجة 21 لإزالة التعديات

وتابعت محافظة القاهرة في منشورها الأعمال التي قامت بها على مسار من التطوير التي شهدتها العاصمة، تمكن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من استرداد أكثر من 600 ألف متر مربع تعديات على أملاك الدولة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لإعلاء كلمة القانون والتصدي للتعديات على أراضي الدولة، كما تشهد القاهرة حاليا المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات.