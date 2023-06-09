الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: دعاء الوالدين كالباب المفتوح على ساحة الإجابة (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إننا نرى أناسا كثر يطلبون من أمهاتهم الرضا، مؤكدًا أن دعاء الوالدين من الأدعية المستجابة.

وأضاف "الورداني"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أننا نرى عبارات كثيرة تكتب على السيارات في الشوارع "رضاكي يا أمي" و "يا بركة دعا الوالدين"، فإن دعاء الوالدين كأنه باب مفتوح على ساحة الاجابة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

إسلامنا بالمصري المصريين دعاء الوالدين رضاكي يا أمي يابركة دعا الوالدين

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