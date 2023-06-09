المفتى ينعى والدة رئيس الوزراء

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء والمواساة والدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عزَّ وجل أن يتغمَّد والدة رئيس مجلس الوزراء بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمه وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.