الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى ينعى والدة رئيس الوزراء

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء والمواساة والدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عزَّ وجل أن يتغمَّد والدة رئيس مجلس الوزراء بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمه وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني. 

مفتي الجمهورية ينعى رئيس مجلس الوزراء والدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وفاة والدته مصطفى مدبولى

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