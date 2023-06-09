الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من الأطفال.. حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان فى زفتى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل مجموعة من المتطوعين، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمجان، تحت إشراف وتعاون إدارة أوقاف زفتي، بقيادة الشيخ سيد أبو عسل، مدير إدارة أوقاف زفتي، وبمشاركة شيوخ وأئمة مساجد تابعين لإدارة أوقاف زفتي بمحافظة الغربية، ضمن الأنشطة الصيفية لوزارة الأوقاف.

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وأكد مصفي الرخ، أحد المتطوعين، أن الإقبال هذا العام فاق كل التوقعات في ظل الدعم غير المحدود من الأوقاف متمثلة في إدارة أوقاف زفتي، من السماح باستخدام المساجد والسماح للمُحفظين بتدريس وتحفيظ القرآن للأطفال جاء ليكون الأساس في هذا العمل الخالص لله تعالي، مؤكدًا أن الجميع يعمل دون أجر وبالمجان متطوعًا بالمجهود، وأن الطفل الذي لا يحمل "كراس" وقلما يتم تدبيرهما له وتتم مكافأة الأطفال بشكل رمزي بقطعة حلوى أو ما شابه للتحفيز، والإقبال يزيد يومًا بعد يوم.

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وأضاف أن الشيخ مسلم أبو النجا والدكتور عبد الرحمن سعودي، القائمين على التحفيظ بمسجد عمر بن عبد العزيز، يتوليان متابعة حلقات التحفيظ وترتيب الأيام وتوزيع الأطفال فيما بينهما، فيما يقوم الشيخ فوزي زيدان، بالتحفيظ بمسجد الشحري.

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وأكمل: العمل في مسجدين داخل نطاق مدينة زفتي حتى الآن، ومتاح لنا الزيادة في عدد المساجد حال زيادة الأطفال الذين يترددون على المسجدين، وهما مسجد الشحري ببداية شارع الجيش القبلي، ومسجد عمر بن عبد العزيز بشارع الجيش البحري والأطفال تذهب للأقرب من منازلهم، حيث بدأنا بمسجد عمر بن عبد العزيز بالشيخ مسلم والدكتور سعودي، تزامنًا مع بدء عمل الشيخ زيدان بمسجد الشحري. 

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وسط إقبال كبير من الأطفال مجموعات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان في زفتي احدي الجمعيات أحد المساجد الأنشطة الصيفية الجمعيات الخيري الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الغربية قطعة حلوى محافظة الغربية مشاركة شيوخ تحفيظ القرآن

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