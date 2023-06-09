الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز العثور على جثة خفير مقتول داخل شقة سكنية بالعجوزة

جثة
جثة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، لغز العثور على خفير مقتول في أحد الشقق في منطقة العجوزة.

ونجح رجال الأمن في ضبط المتهم الذي قتله بعد أن وضع له منوم في العصير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، بلاغا بالعثور على جثة خفير مقتول ومقطع إلى أشلاء داخل أحد الشقق، على الفور تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة خفير ومقطع إلى 5 أجزاء.

تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف لغز الحادث، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة صديقه عامل بمطعم كشري، أقدم على قتله بدافع الانتقام.

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