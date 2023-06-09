الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جويل روبين: الصين وأمريكا تدركان الحدود القصوى لتجنب أى صراع بينهما

العلاقات الصينية
العلاقات الصينية الأمريكية

قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن ما يحدث بين الصين وأمريكا نتيجة حتمية للتوترات التي توجد بين الدولتين لسنوات عدة.

العلاقات الصينية الأمريكية

وأكد جويل روبين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس جو بايدن يحرص على تنظيم العلاقات في منطقة المحيط الهادي للحد من التدخل الصيني في تلك المنطقة، خاصة أن سياسة دونالد ترامب كانت متجاهلة هذا الأمر.

الأسلحة النووية

وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لتحسين العلاقات بين الصين وأمريكا، ولكن تمسك الصين بزيادة أسلحتها النووية سيؤدي إلى مزيد من التوترات المستقبلية".

واستطرد: "لا أحد يريد نشوب حرب بين البلدين، حيث الحرب ستؤثر على العالم بأكمله، كما أن الصين وأمريكا تدركان تمامًا الحدود القصوى لتجنب أي صراع عسكري بينهما".

جويل روبين الخارجية الامريكية العلاقات الصينية الأمريكية القاهرة الإخبارية بلينكن

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