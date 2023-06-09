عماد عمر: السيسي يبذل جهودا كبيرا من أجل حماية الشعب الفلسطيني

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تاريخياً تحتضن القضية الفلسطينية وتقف إلى جانب الفلسطينيين عبر مراحل النضال الفلسطيني. وأشار إلى أن الجيش المصري قدم خيرة رجاله دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته، وأن الدم الفلسطيني والمصري توحدا في معارك الدفاع المشترك عن الأرض والإنسان.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك جهودًا حثيثة بذلت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية الشعب الفلسطيني خلال حروب عدة على قطاع غزة، وكان أبرزها في العام 2014 عندما استمر العدوان قرابة الخمسين يومًا، وفي عدوان 2019 الذي اغتال فيه الاحتلال قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا، وفي العدوان الذي جرى في العام 2021، وصولًا للعدوان الأخير على غزة والذي اغتالت فيه إسرائيل قادة سرايا القدس، ناهيك عن تعليماته بفتح المستشفيات والمعابر أثناء الحروب لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

عمر: الرئيس السيسي يبذل جهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني

وأوضح عمر أن الرئيس السيسي دائماً يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما يتضح من خلال الموقف الدولي وحشد التأييد الداعم للقضية الفلسطينية، سواء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وتوظيف كل ذلك للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد عمر على أن دور مصر والرئيس السيسي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أن هناك جهود تبذل من أجل إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، إلى جانب الجهود التي تبذل بتوجيهات من الرئيس السيسي من أجل التخفيف على الفلسطينيين في المعابر وتقديم الدعم والمساندة لهم، إلى جانب عشرات المشاريع التي تنفذها مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي، من بناء مدن سكنية عدة في غزة إلى إنشاء شارع الرشيد وترميم المعابر.

ولفت عمر إلى أن جزءًا كبيرًا من عائلات غزة يحملون الجنسية المصرية وتربطهم علاقات النسب والمصاهرة مع العائلات المصرية.