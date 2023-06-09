الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عماد عمر: السيسي يبذل جهودا كبيرا من أجل حماية الشعب الفلسطيني

عماد عمر
عماد عمر

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تاريخياً تحتضن القضية الفلسطينية وتقف إلى جانب الفلسطينيين عبر مراحل النضال الفلسطيني. وأشار إلى أن الجيش المصري قدم خيرة رجاله دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته، وأن الدم الفلسطيني والمصري توحدا في معارك الدفاع المشترك عن الأرض والإنسان.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك جهودًا حثيثة بذلت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية الشعب الفلسطيني خلال حروب عدة على قطاع غزة، وكان أبرزها في العام 2014 عندما استمر العدوان قرابة الخمسين يومًا، وفي عدوان 2019 الذي اغتال فيه الاحتلال قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا، وفي العدوان الذي جرى في العام 2021، وصولًا للعدوان الأخير على غزة والذي اغتالت فيه إسرائيل قادة سرايا القدس، ناهيك عن تعليماته بفتح المستشفيات والمعابر أثناء الحروب لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

عمر: الرئيس السيسي يبذل جهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني

وأوضح عمر أن الرئيس السيسي دائماً يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما يتضح من خلال الموقف الدولي وحشد التأييد الداعم للقضية الفلسطينية، سواء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وتوظيف كل ذلك للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد عمر على أن دور مصر والرئيس السيسي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أن هناك جهود تبذل من أجل إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، إلى جانب الجهود التي تبذل بتوجيهات من الرئيس السيسي من أجل التخفيف على الفلسطينيين في المعابر وتقديم الدعم والمساندة لهم، إلى جانب عشرات المشاريع التي تنفذها مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي، من بناء مدن سكنية عدة في غزة إلى إنشاء شارع الرشيد وترميم المعابر.

ولفت عمر إلى أن جزءًا كبيرًا من عائلات غزة يحملون الجنسية المصرية وتربطهم علاقات النسب والمصاهرة مع العائلات المصرية.

الفلسطينى النضال الفلسطيني القضية الفلسطينية السيسي قطاع غزة الشعب الفلسطيني الاحتلال

الأكثر قراءة

رأى المفتى يحدد مصير المتهمين بقتل شاب اعترض على معاكستهم لخالته

مصرع شخص وإصابة آخر إثر مشاجرة فى ههيا بالشرقية

المشاط تستقبل وزير التجارة العراقى استعدادًا لانعقاد اللجنة المشتركة المصرية العراقية

تراجع أسعار الذهب عالميًا مع توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية

بعد تحذير "الصحة العالمية".. الأسباب الشائعة لتسوس أسنان الأطفال

طلبوا منها تصريح دفن "قدم والدتها" فألقتها فى القمامة بحدائق المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجا على جرائم القتل داخل أراضي الـ48

إصابتان بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام