الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإصلاح كسر فى خط مياه قديم

عربات مياه
عربات مياه

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة نصر النوبة، صابر حسين، وكذلك للعميد يحيى أبوزيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التعامل مع مشكلة انقطاع مياه الشرب في منطقة الوزان بقرية عنيبة، من خلال إصلاح الكسر في أحد خطوط مياه الشرب القديمة، وعليهم توفير المياه للأهالي المقيمين بالمنطقة عن طريق سيارات المياه من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والمراكز المجاورة، لتلبية احتياجاتهم بالكامل، وذلك حتى انتهاء أعمال الإصلاح بشكل كامل.

جاء ذلك في إطار تفاعل المحافظ المباشر مع المشاكل والمطالب والاحتياجات الجماهيرية.

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