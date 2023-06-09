الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": "كاخوفكا" يشعل حرب السدود بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا

عرضت الإعلامية نهى درويش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا مفصلًا حول اشتعال حرب السدود بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن رئيس الشركة الأوكرانية والمشغلة لمحطة سد كاخوفكا المولدة للطاقة الكهرومائية، أنه تم تدميرها بالكامل، وأصبح لا يمكن استرجاعها، فضلًا عن أنه لا يمكن إصلاح السد في الوقت الحالي.

 وقالت الإعلامية، "عند اشتعال الصراع كل شيء مُتاح" تلك المعركة التي تخوضها روسيا وأوكرانيا وتتصاعد حدتها لتدخل منحنى جديدًا باستخدام حرب المياه، التي ظهرت في تفجير سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي.

وتابعت، يقع سد كاخوفكا على نهر دنييرو بإقليم خيرسون جنوب أوكرانيا، ويحتجز نحو 18 مليون متر مكعب من المياه، وبجانبه محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ويمد شبه جزيرة القرم بالمياه العذبة، ويعمل خزانه على تبريد محطة زابوريجيا للطاقة النووية ويخضعان لسيطرة روسيا.

و أضافت، يعتبر السد نقطة الضعف الكبرى في خيرسون، وبمجرد حدوث الانهيار الجزئي غمرت المياه نحو 80 منطقة سكنية، وتوقفت إمدادات المياه العذبة للسكان في المنطقة، فيما دمرت المياه نظام قنوات الري في معظم جنوب أوكرانيا.

-  تسرب 150 طنًا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو

 فيما كان مسؤولون أوكرانيون قد كشفوا عن تسرب 150 طنا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو، ما يجعل المنطقة مقبلة على أخطار بيئية، فيما بدأت السلطات الأوكرانية في إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا، حيث غمرت الفيضانات 24 قرية، بينما يعيش 25 ألف شخص في خطر بالمنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية يحتاجون للإنقاذ.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تراقب وضع محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن كثب، وأشارت إلى أنه لا يوجد خطر في الوقت الراهن على الأمان النووي للمحطة.

- ارتفاع أسعار القمح بنسبة 2.4%

 

وبمجرد الإعلان عن تدمير سد كاخوفكا، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 2.4%، في تعاملات بورصة شيكاغو التجارية، وارتفعت تكلفة الذرة بأكثر من 1%، كما ارتفعت أسعار الشوفان أيضًا مع غرق مئات الحقول في أوكرانيا.

حرب السدود اشتعال روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا القاهرة الإخبارية حرب

مواد متعلقة

خبير تكنولوجيا: الصين من أكبر الدول المستثمرة فى الذكاء الاصطناعى (فيديو)

خبير: حجم الاستثمار بالذكاء الاصطناعى يصل لـ1.8 تريليون دولار فى 2030

"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل مشروع الربط الكهربائى بين جنوب العراق والسعودية (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز المعلومات عن رئيسة البنك المركزى التركى (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تصاعد كثيف لألسنة الدخان فى سماء الخرطوم (فيديو)

الرئيس السيسى يصل موزمبيق فى ختام جولته الإفريقية

محلل سياسى: أزمة الأجور تزيد من حدة الإضرابات البريطانية (فيديو)

زيزى البدراوى.. الأنيقة

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد المستثمرات العرب: الرئيس السيسى صنع نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات

بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

تعليم الإسكندرية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقات الصحفية

موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركزى ساحل سليم والغنايم بأسيوط

مصرع عامل زراعى فى حادث تصادم بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين