الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

251 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، حملات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 251 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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