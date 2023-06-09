الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين جنوب العراق والسعودية (فيديو)

جريدة الدستور

رصدت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين شبكة جنوب العراق والسعودية، قائلة إن وفد نيابي عراقي يشارك في الاجتماعات التحضيرية للبرلمان العربي، وهناك جلسات بمجلس النواب العراقي لإقرار الموازنة والتصويت على موازنة 2023.

وأضافت التميمي خلال لقائها عبر زووم  على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن اللجنة الداعمة للبرلمان العربي ستناقش الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وحقوق الإنسان، واللجنة الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة.

مصر دائمًا تحتضن الدول العربية

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، أن مصر دائمًا تحتضن الدول العربية، وتحتضن العراق للمشاورة في الأمور السياسية والأمنية والبرلمانية التشريعية، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر في السلطات التشريعية وحل الأزمات التي شهدتها بعض الدول مؤخرًا، منها أزمة السودان، والقضية الفلسطينية، وإرجاع سوريا لمقعد جامعة الدول العربية.

 

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين شبكة جنوب العراق والسعودية تم تدشينه بحضور الوزراء من دول الخليج والعراق، وتم الاحتفال به أمس في السعودية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدان الخليجية والعراق.

الربط الكهربائي تفاصيل الربط الكهربائي بين جنوب العراق والسعودية جنوب العراق السعودية مشروع الربط الكهربائي مشروع

مواد متعلقة

محلل سياسى: أزمة الأجور تزيد من حدة الإضرابات البريطانية (فيديو)

زيزى البدراوى.. الأنيقة

"القاهرة الإخبارية": تونس تنجح في تحدي الأكياس البلاستيكية

البرهان يؤكد لوزير الخارجية السعودى ثقته بمنبر جدة بما يقود لسلام مستدام

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكى للسعودية (فيديو)

أبرز تصريحات الرئيس السيسى بالمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى

برلمانية: السياحة تمثل 14% من إجمالي الناتج القومي المصري (فيديو)

مجدى غازى: الدولة أسست بنية تحتية قوية جدًا للصناعة (فيديو)

الأكثر قراءة

مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. رصد 126 ألف شكوى مايو الماضى

سفير الاتحاد الأوروبى: مصر صنعت ثورة حقيقية فى المجال الجمركى

السفير الإيطالى بالقاهرة: لا ندخر جهدًا فى نقل خبراتنا إلى الجمارك المصرية

وزير التنمية المحلية: 296 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

"الزراعة" توفر أضاحى العيد بـ125 جنيهًا للجاموسى والبقرى.. و"الضأن" بـ155 جنيهًا

311.7 مليار دولار صادرات مصر خلال 10 سنوات.. وأرقام قياسية بإيرادات قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين