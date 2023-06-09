"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين جنوب العراق والسعودية (فيديو)

رصدت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين شبكة جنوب العراق والسعودية، قائلة إن وفد نيابي عراقي يشارك في الاجتماعات التحضيرية للبرلمان العربي، وهناك جلسات بمجلس النواب العراقي لإقرار الموازنة والتصويت على موازنة 2023.

وأضافت التميمي خلال لقائها عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن اللجنة الداعمة للبرلمان العربي ستناقش الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وحقوق الإنسان، واللجنة الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة.

مصر دائمًا تحتضن الدول العربية

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، أن مصر دائمًا تحتضن الدول العربية، وتحتضن العراق للمشاورة في الأمور السياسية والأمنية والبرلمانية التشريعية، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر في السلطات التشريعية وحل الأزمات التي شهدتها بعض الدول مؤخرًا، منها أزمة السودان، والقضية الفلسطينية، وإرجاع سوريا لمقعد جامعة الدول العربية.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين شبكة جنوب العراق والسعودية تم تدشينه بحضور الوزراء من دول الخليج والعراق، وتم الاحتفال به أمس في السعودية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدان الخليجية والعراق.