الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للتعرف على المشروعات القومية.. المنصورة الجديدة تستقبل زيارات لأكثر من 1000 طالب

وفود طلابية تزور
وفود طلابية تزور مدينة المنصورة

صرح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم استقبال زيارات لأكثر من ألف طالب وطالبة جامعية بمدينة المنصورة الجديدة، للتعرف على أهم المشروعات القومية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدينة، حيث اصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد سمير، ومسئولو الجهاز، الطلاب في الزيارة، وذلك في إطار توجهات الدولة بزيارة الطلاب  المشروعات القومية، والتعرف عليها.

وقدم مسئولو جهاز مدينة المنصورة الجديدة، خلال الجولة شرحا عن مدينة المنصورة الجديدة، والتي تعد واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة.

واصطحب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس الجهاز، الطلاب في جولة تفقدية للأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها (جامعة المنصورة الجديدة، مشروعات الإسكان المختلفة، "الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، سكن مصر، JANNA، الفيلات - كورنيش المنصورة الجديدة).

 وفود طلابية تزور مدينة المنصورة

وقام " كحلة " بتقديم شرح تفصيلي للطلاب حول المشروعات التي تم الانتهاء منها، والجاري تنفيذها بالمدينة، وخطط التنمية بها، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في المشاريع، وذلك بهدف تعميق الولاء والانتماء للوطن، وتقدير قيمة هذه المشروعات التنموية، وأقام الطلبة احتفالية في جو من البهجة والسرور على كورنيش المنصورة الجديدة.

 وفود طلابية تزور مدينة المنصورة

 

جهاز مدينة المنصورة الجديدة المشروعات القومية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شبكة مرافق ذكية جولة تفقدية

الأكثر قراءة

مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. رصد 126 ألف شكوى مايو الماضى

سفير الاتحاد الأوروبى: مصر صنعت ثورة حقيقية فى المجال الجمركى

السفير الإيطالى بالقاهرة: لا ندخر جهدًا فى نقل خبراتنا إلى الجمارك المصرية

وزير التنمية المحلية: 296 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

"الزراعة" توفر أضاحى العيد بـ125 جنيهًا للجاموسى والبقرى.. و"الضأن" بـ155 جنيهًا

311.7 مليار دولار صادرات مصر خلال 10 سنوات.. وأرقام قياسية بإيرادات قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين