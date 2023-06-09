ديلي إكسبرس: ترامب الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاعا حصريا أجرته صحيفة ذا إكسبرس البريطانية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري المحتمل الوحيد، الذي يمكنه الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد جو بايدن.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتس، وهو مرشح محتمل لترشيح الحزب الجمهوري ، قد لا يكون لديه فرصة في البيت الأبيض على الإطلاق.

قال الاستطلاع الذي شمل 1500 ناخب أمريكي إنهم "من المرجح" أن يختاروا الرئيس بايدن قبل كل منافسيه الجمهوريين المحتملين - باستثناء دونالد ترامب، الذي تغلب عليه بايدن للرئاسة في عام 2020، و كانت عينة الاستطلاع مكونة من 37٪ ديمقراطيين و 35٪ مستقلين، و 28٪ جمهوريين، وأجريت في الفترة ما بين 24 و 26 مايو.

وتشير النتائج إلى أنه من بين الجمهوريين المسجلين، يعتبر الرئيس السابق ترامب هو المرشح الأكثر تفضيلاً لقيادة الحكومة الأمريكية المقبلة.

- 57% من الجمهوريين يريدون ترشح ترامب كمرشح رسمي لحزبهم

كما كشفت نتائج الاستطلاع انه من بين 525 جمهوريًا شاركوا، قال 57% إنهم يريدون ترشح ترامب كمرشح رسمي للحزب الأحمر ، بينما اختار 22% فقط الحاكم رون ديسانتيس، وحصل كل من السفيرة نيكي هايلي ، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي على أربعة في المائة من الناخبين.

و قالت الصحيفة البريطانية، أنه بشكل عام وجدت استطلاعات الرأي لجميع الناخبين المحتملين البالغ عددهم 1500 أن ترامب هو المرشح الوحيد الذي لديه فرصة لهزيمة بايدن الحالي.

وأظهر الاستطلاع أن من المرجح أن يفوز ترامب بالانتخابات أكثر من بايدن، حيث حصل على 47% مقابل 44% على التوالي، ومع ذلك ، فإن جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين سيفشلون في منع الرئيس الحالي من الفوز بولاية ثانية ، حيث خسر ديسانتيس أمام بايدن بنسبة 46% إلى 44% ، وتراجع هالي بنسبة 46% إلى 42%.

وجاء حاكم أركنساس آسا هاتشينسون في مرتبة متأخرة أكثر من بايدن بنسبة 49% إلى 41% - ومن غير المرجح أن يتفوق حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو على الرئيس الحالي بنسبة 48% إلى 43%.

وتقدم النتائج دفعة كبيرة لترامب، حيث يبدو أن محاولته للعودة إلى البيت الأبيض تكتسب زخمًا على الرغم من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا ولائحة الاتهام المنفصلة في نيويورك بشأن مدفوعات مالية صامتة مزعومة إلى ستورمي دانيلز.