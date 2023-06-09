دراسة: أزمة المناخ تخلق المزيد من الاضطرابات أثناء الرحلات الجوية

كشفت دراسة جديدة، أن أزمة المناخ تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات أثناء الرحلات الجوية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر على الركاب وأفراد الطاقم.

ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، أن الهواء الأكثر دفئًا والناجم عن انبعاثات الكربون ، يتسبب في حدوث رحلات جوية أكثر وعورة حول العالم مع اضطراب شديد في شمال المحيط الأطلسي بنسبة 55٪ منذ عام 1979.

وقال المؤلف المشارك للدراسة مارك بروسر، إن كل دقيقة إضافية تقضيها في السفر عبر الاضطرابات تزيد من تآكل الطائرة ، فضلاً عن خطر إصابة الركاب والمضيفات.

وأضاف أن الاضطراب يجعل الرحلات الجوية وعرة ويمكن أن تكون خطيرة في بعض الأحيان؛ لذا ستحتاج شركات الطيران إلى البدء في التفكير في كيفية إدارة الاضطرابات المتزايدة، حيث تكلف الصناعة ما بين 150 و500 مليون دولار سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن ارتفاع درجة حرارة المناخ يمكن أن يزيد الاضطرابات، لكن البروفيسور بول ويليامز، عالم الغلاف الجوي في جامعة ريدينج والمؤلف المشارك للبحث، وقال إن هذا هو أول دليل على حدوث ذلك بالفعل.

وقال: “يجب أن نستثمر في تحسين التنبؤ بالاضطرابات وأنظمة الكشف لمنع الهواء الأكثر خشونة من أن يترجم إلى رحلات جوية أكثر وعرة في العقود المقبلة”.

ووجدت الدراسة، أنه في نقطة نموذجية فوق شمال المحيط الأطلسي - أحد أكثر طرق الطيران ازدحامًا في العالم - زادت المدة السنوية الإجمالية للاضطرابات الشديدة بنسبة 55 ٪ من 17.7 ساعة في عام 1979 إلى 27.4 ساعة في 2020، وزاد الاضطراب المعتدل بنسبة 37٪ من 70.0 إلى 96.1 ساعة ، وزاد الاضطراب الخفيف بنسبة 17٪ من 466.5 إلى 546.8 ساعة.

وقال المؤلفون: “بينما شهدت الولايات المتحدة وشمال المحيط الأطلسي أكبر الزيادات، سجلت طرق الطيران الأخرى المزدحمة فوق أوروبا والشرق الأوسط وجنوب المحيط الأطلسي أيضًا زيادات كبيرة في الاضطرابات”.