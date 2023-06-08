الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري طاقة: مصر ستكون أكبر مركز إقليمي لتداول الطاقة النظيفة

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة

قال أشرف نصير، استشاري الطاقة المتجددة، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر سارت على خطوات قوية لتكون مركز إقليمي لتداول الطاقة بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأضاف نصير، خلال مداخلة عبر “سكايب” لبرنامج “المراقب”، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن موقع مصر متميز لأنها تقع في قلب الحزام الشمسي، ولديها مقومات وإمكانات ضخمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستدامة مصر 2035.

ولفت إلى أن التقارير الصادرة من مجلس الطاقة العالمي تشير إلى أن مصر في طريقها لتكون مركزًا إقليميًا ومحوريًا للطاقة، ومصر حاليًا تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

مصر أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا

وأوضح أن المشروع الذي تم توقيعه قبل يومين لإنشاء أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة 10 جيجاوات سيجعل مصر أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا، حيث سجلت مصر قفزة سنوية هائلة بـ6.1 جيجاوات/ساعة، بجانب 4 مشروعات بقدرة 28 جيجاوات، يعني نحو 8 أضعاف قدرة توليد الطاقة حاليًا.

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